Traffico di droga, sequestrati beni per mezzo milione

Appartamenti, terreni, fabbricati per uso commerciale, un distributore di benzina e anche un night club erano stati realizzati utilizzando il denaro guadagnato con lo spaccio e il traffico di droga ed erano stati intestati a familiari e prestanome per eludere le eventuali verifiche. Uno stratagemma che non è servito: questa mattina i militari della Guardia di finanza del Comando provinciale di Cagliari, con il supporto di un equipaggio della Sezione aerea del Reparto operativo aeronavale, hanno sequestrato beni per 457mila euro riconducibili a Cristian Viola, 43 anni, attualmente in carcere.

Tra i beni sequestrati, tra Cagliari e Selargius, ci sono il locale notturno Manhà Club, un distributore di benzina, due appartamenti, un terreno, fabbricati ad uso commerciale, disponibilità finanziarie e di danaro contante, quote societarie di aziende di noleggio veicoli e di autorimessa, intrattenimento, bar, night club e una rivendita di prodotti per la casa. Le indagini, iniziate circa un anno fa, sono state condotte dal Gico del Nucleo di polizia economica e finanziaria delle Fiamme gialle di Cagliari. Gli specialisti hanno analizzato i fiumi di denaro che venivano gestiti dai familiari di Viola e investiti in immobili e attività commerciali.

"È stato possibile documentare come l'indagato controllasse numerose attività economiche, beni mobili, immobili, imprese commerciali e disponibilità finanziarie attraverso prestanome - spiegano dalla Guardia di finanza - ai quali era stata attribuita fittiziamente la titolarità, al fine di eludere le disposizioni di legge previste dalla normativa in materia di prevenzione patrimoniale". Nel corso delle indagini è emerso anche il riciclaggio di 103mila euro anche attraverso l'utilizzo del conto corrente della madre dell'indagato che percepiva la pensione e la sperequazione tra i redditi dichiarati e quelli effettivamente accertati dal 2010 al 2019. Nel corso delle perquisizioni di oggi sono state sequestrate anche due pistole scacciacani, due coltelli, uno sfollagente e otto orologi di lusso.