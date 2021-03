'Spaccate' a Quartu, la Polizia arresta uno dei ladri

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAR - Il modus operandi è sempre lo stesso: scardinano la saracinesca del negozio, mandano in frantumi la vetrata usando mazze ferrate o pietre e poi saccheggiano l'attività commerciale. Come è accaduto la scorsa notte in una macelleria di viale Colombo a Quartu Sant'Elena, ma il Commissariato di diretto da Davide Carboni aveva pianificato appositamente una serie di servizi che hanno permesso di catturare uno dei ladri.

Agli arresti domiciliari è finito un 31enne che sarebbe responsabile di almeno tre furti messi a segno, insieme a dei complici, ai danni di negozi di Quartu. Il giovane è stato bloccato poco dopo aver portato a termine una 'spaccata' in una macelleria e aver rubato 250 euro dalla cassa e circa 60 maialetti. Appena visti i poliziotti il 31enne ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato. Gli agenti hanno poi trovato poco distante un'auto rubata all'interno i maialetti asportati dalla macelleria. Gli uomini del Commissariato stanno ora lavorando per rintracciare i complici delle varie 'spaccate'.

(ANSA).