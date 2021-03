Felix Hotel, sei strutture in rete per promuovere Sardegna

Una finestra sulla Sardegna da scoprire in vacanza, con immagini, video e racconti di luoghi e tradizioni. Una lente sul centro-nord dell'Isola e su sei destinazioni di vacanza tra mare e zone interne da Santa Teresa Gallura a Nuoro. È felixhotels.it, il sito web del neonato Gruppo Felix Hotels, presentato agli operatori lo scorso ottobre in occasione del TTG di Rimini, e che da oggi apre virtualmente le porte dei propri hotel per la stagione turistica 2021.

Nel portale sono presenti sei strutture alberghiere: Hotel La Coluccia a Santa Teresa Gallura, Hotel Airone a Baja Sardinia, Country Resort & Restaurant Parco degli Ulivi ad Arzachena, Hotel Felix Olbia (inaugurazione a giugno 2021), Hotel Residence Porto San Paolo e Grandi Magazzini a Nuoro. Una sezione è dedicata ai Felix Restaurants, dal Parco degli Ulivi di Arzachena al Ristorante La Coluccia Beach sulla spiaggia di Conca Verde (Santa Teresa Gallura) sino ai due nuovi ristoranti di Olbia: il Felix Bistrot al piano terra e il Felix Rooftop a bordo piscina nella terrazza all'ultimo piano dell'hotel Felix Olbia, che aprirà a giugno 2021 con l'auspicata ripresa dei flussi turistici.

Il portale è stato realizzato completamente in Sardegna, con il coordinamento interno di Webconsulentzia (Olbia), in partnership con lo studio di comunicazione Inoke (Nuoro) e con MyComp (Cagliari), società specializzata nella gestione dei sistemi di booking e digitalizzazione per hotel.