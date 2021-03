Ctm Cagliari, nuove funzionalità nella app Busfinder

Da domani, giovedì 12 marzo, la App del Ctm Busfinder sarà disponibile anche per i possessori di smartphone Huawei, scaricabile gratuitamente da App Gallery.

Inoltre sarà possibile utilizzare la nuova funzionalità "Trasferisci il biglietto", pensata per i giovani che non hanno ancora un sistema di pagamento digitale. Con questa funzionalità il genitore o chiunque voglia regalare un titolo di viaggio, lo acquista sul suo smartphone e, prima che questo sia validato, può trasferirlo a un figlio o a un'altra persona, senza dare i dati della carta.

Cliccando l'icona con un pacco regalo si potrà inserire la mail dell'account a cui si vuole inviare il titolo. L'indirizzo mail del ricevente deve essere associato a un account Busfinder.

La persona che riceve il titolo al primo accesso vedrà un popup che lo avvisa del trasferimento. Una volta ricevuto il titolo, si potrà utilizzarlo normalmente.