Coldiretti: nuovo record vendite pecorino solidale (+31%)

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAR - Il pecorino etico solidale festeggia il quarto anno di vita con un nuovo record. Mai infatti la crescita nelle vendite era stata cosi alta: +31% rispetto all'anno prima. Ma nell'ultimo anno è aumentata anche la distribuzione del prodotto, con una distribuzione ponderata (sono i punti vendita in cui si sviluppa la maggior parte del fatturato dei grattugiati) in Italia del 39% (Ipermercati+Supermercati) migliorando di 5 punti percentuali rispetto il 2019. E' quanto emerge dai dati diffusi dal caseificio Biraghi e Coldiretti Sardegna sul Pecorino etico solidale nato nel marzo del 2017 grazie allo storico accordo di filiera che garantisce una giusta remunerazione del latte ai pastori (non sotto l'euro/litro).

"Il trend è positivo per tutta la filiera - commenta il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -. Dopo quattro anni l'accordo, che non a caso avevamo definito storico, si rivela sempre più vincente e come esempio da seguire non solo in questo settore agricolo. I benefici per i pastori e le cooperative che stanno collaborando al progetto sono evidenti: prezzo minimo garantito, stabilità e programmazione".

La differenza fra i primi due anni era stata del +29,1%, tra il secondo e il terzo del +16,2%; tra il terzo e quarto anno la differenza si è passati da 115mila kg a 150mila kg di formaggio grattugiato (70%pecorino e 30% vaccino Biraghi) venduto negli scaffali degli iper e super mercati di tutta Italia. Anche nel mese scorso, a febbraio, il trend si è confermato positivo segnando un + 36 rispetto allo stesso mese del 2020. Il record assoluto nell'anno appena chiuso si è tagliato a dicembre sfiorando i 23mila kg, +63,7% rispetto allo stesso mese del 2019, e +49% rispetto al mese prima. (ANSA).