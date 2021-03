Agguato col fucile in Ogliastra, illeso operaio di 53 anni

Agguato per fortuna senza conseguenza questa mattina, intorno alle 7, in Ogliastra, in località San Paolo, tra Jerzu e Cardedu, all'incrocio tra la statale 125 e la provinciale che porta a Lanusei. Due colpi di fucile da caccia sono stati esplosi all'indirizzo dell'auto di un operaio 53enne di Ilbono: l'uomo stava andando a lavorare a Cardedu ed è rimasto illeso. I pallettoni, infatti, si sono conficcati nella portiera dalla parte del conducente.

Sulla vicenda la pm Lanusei, Giovanna Morra, ha aperto un fascicolo contro ignoti per tentato omicidio. E' stato lo stesso 53enne a chiamare i Carabinieri della Compagnia di Jerzu, subito arrivati sul posto guidati dal capitano Alessandro D'Auria. I militari, dopo i primi rilievi, hanno istituito posti di blocco e stanno setacciando le campagne circostanti a caccia dell'autore dell'agguato.