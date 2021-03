Aeroporto Alghero: 20 destinazioni Ryanair stagione summer

Con 20 destinazioni e 60 frequenze settimanali Ryanair potenzia la presenza sull'aeroporto di Alghero e propone una stagione di voli "Summer 2021" per collegare il nord ovest della Sardegna con l'Italia e l'Europa. La programmazione delle rotte estive da e per lo scalo di Fertilia prevede nove collegamenti nazionali (di cui cinque nuovi) e undici internazionali (fra i quali quattro nuovi). L'incremento dei voli di Ryanair dona speranza al settore turistico locale, che già prima della pandemia aveva visto il vettore irlandese leader dei collegamenti low cost ridurre i collegamenti su Alghero. Nel corso del 2020, causa l'emergenza sanitaria, le frequenze dei voli si erano ridotte ad appena 28 settimanali, mentre nel 2019 erano 35.

Le 60 frequenze settimanali annunciate da Ryanair per l'estate 2021 segnano quindi un cambio di strategia. "La programmazione del vettore, attualmente già in vendita online, resta soggetta a modifiche e/o variazioni (sia in diminuzione che in incremento) sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica in Italia ed in Europa e delle conseguenti misure di contenimento che potranno essere poste in essere dalle autorità nel corso dei prossimi mesi", precisa la compagnia aerea. Le rotte nazionali previste sono: Bergamo, Bologna, Pisa, Milano Malpensa, e le nuove con Treviso, Napoli, Catania, Palermo e Pescara. I collegamenti internazionali da e per Alghero saranno con: Bratislava, Londra Stansted, Charleroi-Bruxelles, Francoforte Hahn, Monaco Memmingen, Vienna, Katowice e i nuovi voli per Marsiglia, Barcellona, Madrid e Siviglia.