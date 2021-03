Tumori: Sassari, campagna per controlli preventivi al seno

Manifesti rosa sparsi in città per invitare le donne ai controlli preventivi sul tumore al seno e per protestare contro le cure negate in questo lungo anno di pandemia da covid 19. È la campagna di sensibilizzazione e protesta "Covid19 - Cancro ogni anno" promossa dall'associazione DONNE♀DONNE.

"La campagna di questo difficile anno, ci vede uscire in ritardo sul mese della prevenzione e con un messaggio differente dal solito. All'invito intrinseco "prenditi cura di te", si unisce un prepotente messaggio di protesta. L'impossibilità di accedere alle cure e ai controlli di follow-up ci ha spinto ad abbandonare l'iniziale progetto in fase di realizzazione, per dare maggiore forza alle tante richieste da parte di chi sta affrontando patologie difficili da superare, vivendo nella paura dell'aggravarsi della malattia, troppo spesso inascoltate", spiega l'associazione. "Vogliamo stigmatizzare il fatto che durante il lockdown e tuttora, sono stati negati i controlli programmati, mettendo così a rischio la salute e forse la vita dei soggetti più fragili, non rispettando il diritto del malato".

I manifesti contengono una serie di immagini che ritraggono alcune donne dell'associazione ritratte dalla fotografa, ideatrice del progetto e presidente di DONNE♀DONNE, Daniela Cermelli. "Il progetto nasce dalla reale e drammatica necessità di vedere riconosciuta la continuità delle cure per tutte le patologie oncologiche", spiega.