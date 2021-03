Maltempo: esonda torrente, scuole chiuse in paese Gallura

Scuole e alcune strade chiuse a Luogosanto, piccolo centro della Gallura in provincia di Sassari, a causa di un'intensa grandinata che si è abbattuta durante la notte e questa mattina provocando l'esondazione di alcuni torrenti. La chiusura delle scuole pubbliche e delle strade del paese è stata decisa dal sindaco, Agostino Pirredda, per prevenire disagi e incidenti e consentire alle squadre del Comune e della Protezione civile di intervenire per mettere in sicurezza le situazioni critiche e riportare alla normalità la viabilità attorno e all'interno del centro abitato. Già da domani mattina - ha assicurato il sindaco - le scuole potranno riaprire in assoluta sicurezza.