Covid:S.Teodoro torna in zona bianca dopo 14 giorni lockdown

(ANSA) - SAN TEODORO, 10 MAR - Da domani il Comune di San Teodoro, in zona rossa dal 25 febbraio per i numerosi casi di Covid-19 compreso un focolaio accertato di variante inglese, torna in zona bianca. Lo ha annunciato su Facebook l'amministrazione comunale del centro turistico costiero della Gallura. "Si ricorda ai cittadini che da giovedì 11 marzo il nostro Comune si allineerà alle disposizioni regionali passando in zona bianca. Riprenderanno le attività didattiche in presenza per tutte le classi dell'Istituto comprensivo, le attività di ristorazione fino alle ore 23 e apriranno i bar, pub, caffetterie fino alle ore 21. Rimangono chiuse palestre e scuole di danza e rimane in vigore l'obbligo di indossare la mascherina e il divieto di creare qualsiasi forma di assembramento".

L'emergenza a San Teodoro è rientrata dopo che la sindaca Rita Deretta ha sollecitato e ottenuto dall'Ats uno screening di massa su oltre 3mila abitanti, riuscendo così a isolare i positivi e ad arginare l'epidemia. "Siamo riusciti a contenere un focolaio importante grazie allo screening che ha raggiunto tutta la popolazione - spiega all'ANSA la prima cittadina - E' andata bene ma non dobbiamo abbassare la guardia: l'unico modo per restare in zona bianca è usare le misure di prevenzione sanitaria come distanze e mascherina e qualora si verifichino positivi procedere subito al tracciamento".

Novità anche sul fronte vaccini.. "Oggi è stato possibile procedere alle vaccinazione degli ultraottantenni: solo questa mattina ne abbiamo vaccinati 200, tutti gli altri - precisa la sindaca - saranno immunizzati a domicilio dai medici di base. E' un primo grande passo per la messa in sicurezza delle persone anziane". (ANSA).