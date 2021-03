Covid, sardi puntano sul risparmio per gestire la crisi

Il risparmio visto da chi vive in Sardegna. Per il 38% il primo pensiero che viene in mente è la preoccupazione per lo stato delle proprie finanze. Il 48% afferma di vivere il presente cercando abitualmente di mettere da parte qualcosa per affrontare possibili imprevisti e difficoltà. E addirittura un 21% è sicuro che fare rinunce oggi significa riuscire a pianificare meglio il domani. Più in generale il risparmio per il 46% rappresenta una risorsa per affrontare un presente molto complesso.

Lo evidenzia l'Osservatorio Sara Assicurazioni, la compagnia assicuratrice ufficiale dell'Aci. inquadrando la ricerca nello scenario della crisi economica generata dalla pandemia. Per provare a tenere sotto controllo i propri risparmi il cellulare sta prendendo il posto di agende e quaderni: sardi sempre più tech-friendly col 38% che si affida anche alle app per gestire l'economia domestica e organizzare efficacemente il budget familiare.

Le soluzioni ritenute più efficaci per pianificare il futuro economico sono le polizze assicurative per il risparmio e l'investimento (34%) e il fondo pensione (32%), che vengono prima anche del tradizionale mattone (21%). La caratteristica più apprezzata in uno strumento di risparmio è la sicurezza (33%). Ci sono poi la convenienza in termini di costi (26%), i rendimenti che si possono ottenere (21%) e la flessibilità (16%) e la capacità di rispondere al presentarsi di diverse esigenze e disponibilità.