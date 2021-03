Arzachena, stop tributi per nuove attività centro storico

La Giunta comunale di Arzachena azzera i tributi comunali 2021 per le attività produttive insediatesi nel centro storico dall'1 gennaio 2018. A ciascuna azienda in possesso dei requisiti che presenterà richiesta al Comune, sarà riconosciuto un contributo fino a un massimo di 3 mila euro. "L'iniziativa rientra nel piano triennale di aiuti per il sostegno all'occupazione, il rilancio delle attività e la nascita di nuove imprese nel centro storico. Nel 2018 e nel 2019 ne hanno beneficiato circa 20 imprese per un totale di oltre 35 mila euro.

Nel 2020 il contributo è stato sospeso e sostituito con altri ristori destinati indistintamente a tutte le partite Iva di Arzachena in crisi a causa dell'emergenza covid19", spiega Giovanna Maria Azara, delegata alle Politiche del lavoro. "Ancora oggi, però, le attività del centro necessitano di particolare attenzione, non solo per le restrizioni legate alla pandemia, ma per una serie di fattori sociali, economici e comportamentali. Il risparmio di spesa per l'azienda deve essere reinvestito nel rinnovamento di macchinari, arredi o nel rilancio dell'attività, così da rendere maggiormente attrattivo il vecchio quartiere per turisti e residenti".