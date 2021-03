Architetti: candidata unica Sardegna al consiglio nazionale

Tiziana Campus, 50 anni, presidente dell'Ordine di Sassari e della Federazione Sardegna, è la candidata unitaria sarda alle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc) per il quinquennio 2021-2026, in programma il prossimo 15 marzo. Per la prima volta nella storia i rispettivi Consigli dei quattro ordini di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano hanno definito una strategia comune e presentato un'unica candidata comune per concorrere a rappresentare al meglio le numerose istanze, le attività e le legittime aspettative dei numerosi iscritti delle quattro province.

"L'impegno dei molti colleghi con cui ho avuto il piacere e l'onore di lavorare mi hanno fatto decidere di intraprendere questa strada, mettermi in gioco, per contribuire a valorizzare e mettere in rete le attività degli ordini, affinché il lavoro di ciascun ordine territoriale possa essere di beneficio a tutti", dichiara Campus, che, in stretto accordo con i rispettivi Consigli dell'Ordine sardi al movimento Valore Architetto, condividendone il programma di azione per il rinnovo dell'organismo nazionale.