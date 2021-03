ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, cala tasso positività (2,6%)

(ANSA) - CAGLIARI, 10 MAR - Riprende a calare la curva dei contagi in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 65 nuovi casi di positività al Covid (42.024 complessivi dall'inizio dell'emergenza) su 2.497 tamponi eseguiti (828.468 il totale) con un tasso di positività del 2,6% contro il 4% di ieri.

Si registrano anche due nuovi decessi (1.189 in tutto). Sono, invece, 171 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-14), 25 (+1) quelli in terapia intensiva. A proposito di ricoveri, la Sardegna - secondo quanto emerge dai dati di Agenas - al pari della Valle d'Aosta, non rileva sofferenze sul fronte della pressione dei pazienti Covid nelle terapie intensive e nei reparti non critici degli ospedali con una percentuale, in entrambi i casi, del 12%. Dati decisamente al di sotto delle soglie critiche definite dal Governo: 30% per le intensive e 40% per gli altri reparti.

La situazione, dunque, migliora e anche San Teodoro, in zona rossa dal 25 febbraio, da domani torna in zona bianca, come ha annunciato la sindaca Rita Deretta. L'emergenza a San Teodoro è rientrata dopo che la stessa prima cittadina ha sollecitato e ottenuto dall'Ats uno screening di massa su oltre 3mila abitanti, riuscendo così a isolare i positivi e ad arginare l'epidemia. "Siamo riusciti a contenere un focolaio importante grazie allo screening che ha raggiunto tutta la popolazione - spiega - E' andata bene ma non dobbiamo abbassare la guardia".

Intanto resta l'obbligo di sottoporsi al tampone per chi entra in Sardegna. Lo stabilisce il Consiglio di Stato che ha rigettato un'istanza cautelare presentata contro l'ordinanza del presidente Christian Solinas sui test anti-Covid per l'ingresso nell'Isola in vigore da lunedì scorso. I ricorrenti - gli avvocati Francesco Scifo e Linda Corrias del team "Giuristi per la legalità" - si erano rivolti al Tar della Sardegna domenica 7 marzo, che poi ha bocciato l'istanza. Oggi la conferma del Consiglio di Stato. (ANSA).