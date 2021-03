Agenas, nessuna pressione su intensive in Sardegna

Valle d'Aosta e Sardegna non rilevano sofferenze sul fronte della pressione dei pazienti Covid nelle reapie intensive e nei reparti non critici degli ospedali. Emerge dai dati Agenas, nel suo monitoraggio quotidiano. Le due regioni mostrano dati decisamente al di sotto delle soglie critiche definite dal Governo: 30% per le intensive e 40% per gli altri reparti.

Nel dettaglio, i posti letto delle terapie intensive occupati da pazienti positivi raggiungono il 10% in Valle d'Aosta e il 12% in Sardegna, mentre la percentuale dei posti letto di reparti di medicina occupata da pazienti con il virus in Valle d'Aosta è del 4%, e in Sardegna del 12%.