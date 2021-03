Volontari e malati psichiatrici in campo per pulire Poetto

Volontari e pazienti in carico ai Centri di Salute Mentale di Cagliari in spiaggia per il progetto di inclusione socio-lavorativa "Poetto Pulito". Coinvolte cinque persone affette da patologie psichiatriche (di cui almeno il 38% saranno donne) con difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro. A loro, si aggiungono due giovani in carico all'Ufficio dei Servizi Sociali per i Minorenni di Cagliari, che devono svolgere un tirocinio volontario nell'ambito di una messa alla prova, e un adulto in carico all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale di Cagliari da impiegare in attività di volontariato e di pubblica utilità.

Si occuperanno della pulizia e cura del lungomare Poetto con la raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati. Acquisiranno le competenze necessarie per un eventuale inserimento lavorativo in questo settore. Il percorso non sarà soltanto professionale, ma anche educativo: prima dell'avvio e nel corso del tirocinio, parteciperanno ad attività formative (sicurezza sul lavoro, formazione trasversale, formazione tecnica sulle modalità di raccolta e differenziazione dei rifiuti), educative finalizzate a ricostruire la propria identità ad acquisire maggiore consapevolezza di sé. L'iniziativa è promossa dalla Elan Società Cooperativa Sociale insieme a Comune di Cagliari, Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze zona sud, ufficio servizi sociali minorenni di Cagliari e l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari.