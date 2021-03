Vaccini: Sardegna,entro 8 giorni un centro in ogni provincia

(ANSA) - NUORO, 09 MAR - "Entro 8 giorni apriremo in ogni provincia della Sardegna un centro di vaccinazione di massa per poter immunizzare in breve tempo gli over 80 e i soggetti fragili". Così all'ANSA il commissario straordinario di Ares-Ats Massimo Temussi. "Stiamo predisponendo tutto - spiega - sia dal punto di vista della logistica che delle equipe sanitarie da destinare a ogni centro di vaccinazione, sulla base delle buone pratiche di Cagliari e del Medio Campidano dove si è completato lo screening con i tamponi rapidi".

"Quanto agli altri punti di somministrazione da dislocare nei paesi dobbiamo valutare provincia per provincia - precisa Temussi - Ci stiamo inoltre organizzando per portare in Sardegna un numero di vaccini sufficienti a coprire queste fasce di popolazione a cui è stata data precedenza".

Sulla modalità delle chiamate delle persone interessate il commissario spiega: "Gli over 80 e i soggetti fragili avranno l'appuntamento o via sms, qualora abbiano fornito un numero di telefono nella fase di iscrizione, oppure tramite il Comune di appartenenza. Per chi sarà impossibilitato a spostarsi predisporremo alcune equipe di sanitari che andranno a domicilio". (ANSA).