R.cittadinanza: 40mila euro presi illegalmente in Sardegna

Hanno incassato con il reddito di cittadinanza quasi 40mila euro, ma non ne avevano diritto. Cinque persone sono state segnalate dalla Guardia di finanza all'Inps per aver percepito illegalmente e per diverso tempo il sussidio statale. In particolare due cittadini residenti a Sarroch e Sestu hanno ottenuto il beneficio nonostante avessero la residenza in Italia da meno di dieci anni, requisito indispensabile per ottenerlo. Nei guai sono anche finiti anche il titolare di una ditta che si occupa di demolizioni meccaniche a Cagliari e un detenuto cagliaritano attualmente recluso a Uta.

Il primo non ha mai presentato la denuncia dei redditi e sosteneva quindi di non guadagnare, il secondo non ne aveva più diritto proprio perché in carcere. L'ultimo caso riguarda un residente a Piscinas che non ha mai presentato il modello unico, in cui erano riportati i redditi percepiti e il Tfr, ottenendo indebitamente il reddito di cittadinanza.