Porto canale: M5s chiede cambio al vertice Autorità del mare

Il Movimento Cinquestelle chiede il cambio al vertice dell'Autorità del mare della Sardegna. "A breve scadrà il mandato dell'attuale direttore Massimo Deiana, e per quella data la Regione, previo parere della commissione Trasporti, dovrà indicare al ministero un successore", ha spiegato il capogruppo pentastellato in Consiglio regionale Michele Ciusa che oggi ha incontrato i lavoratori del Porto Canale di Cagliari per fare il punto sulla vertenza che coinvolge oltre 200 ex dipendenti della Cict.

Proprio per il loro futuro, ha precisato Ciusa, "questa nomina sarà fondamentale". Infatti, ha aggiunto, "è l'occasione per poter individuare un esperto del settore dotato di una mission che possa guidare il rilancio del Porto canale".

Oltretutto, ha sottolineato il capogruppo, "la Regione non ha ancora nominato il suo rappresentante nel comitato di gestione dell'Authority, un primo passo essenziale per poter giocare questa partita e vincerla. Altrettanto importante è che la Giunta collabori, e non si metta di traverso, nel processo di costituzione di un'Agenzia regionale che servirà a garantire un reddito a queste famiglie e soprattutto a congelare le oltre duecento professionalità. Un processo che ha già avuto successo nei porti di Gioia Tauro e Taranto".