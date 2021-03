Pd:sindaco Bitti Giuseppe Ciccolini nuovo segretario Nuorese

Giuseppe Ciccolini, sindaco di Bitti, è il nuovo segretario del Partito Democratico in provincia di Nuoro. E' stato eletto all'unanimità dai componenti dell'assemblea congressuale che si sono riuniti in videoconferenza, nella quale è stata anche eletta la presidente provinciale dell'assemblea del partito: è l'ex consigliera regionale Ivana Dettori.

Ciccolini, 41 anni è al terzo mandato come primo cittadino di Bitti e ora vuole occuparsi della ricostruzione del partito nel suo territorio, da due anni senza segretario dopo le dimissioni nel febbraio 2019 di Maria Sedda. "Sarò il segretario di tutti e posso assicurarvi che il partito sarà ricostruito dalle fondamenta, comune per comune - ha detto a caldo il neo segretario - In un momento così complicato per la vita delle nostre comunità avvertiamo la necessità di rilanciare il confronto politico, soprattutto a livello locale. Ho dato la totale disponibilità a guidare un organo di partito, perché sento la volontà impegnarmi per la comunità che mi ha sempre sostenuto. Ringrazio l'intero partito per questa elezione all'unanimità, che mi gratifica. Mi auguro - conclude Ciccolini - che tutte le democratiche e i democratici della provincia di Nuoro condividano con me questo importante impegno, al fine di costruire insieme un percorso serio e concreto per rilanciare il nostro territorio".