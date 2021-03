ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna bianca, risale curva contagi

(ANSA) - CAGLIARI, 09 MAR - Mentre continuano i controlli in arrivo in porti e aeroporti della Sardegna per preservare la zona bianca nell'Isola - 1.157 tamponi e un solo positivo al Covid-19 - si assiste ad un balzo dei contagi in 24 ore. Oggi sono 146 i nuovi casi, dei quali 63 conseguenti allo screening 'Sardi e sicuri' lo scorso weekend a Cagliari. Sale al 4% il tasso di positività sulla base dei 3.472 test fatti rispetto al dato precedente. Si registrano anche tre nuovi decessi mentre prosegue il calo dei ricoverati: 185 i pazienti nei reparti non intensivi (-5), mentre restano 24 i pazienti in terapia intensiva.

Ed è ripreso l'invio di vaccini Pfizer Biontech con l'arrivo di 11.700 dosi. Per l'assessore della Sanità Mario Nieddu una notizia positiva anche perché, ha spiegato l'esponente della Giunta Solinas, "avevamo iniziato a intaccare le scorte". Entro 8 giorni l'Ats ha intenzione di aprire in ogni provincia un centro di vaccinazione di massa "per poter immunizzare in breve tempo gli over 80 e i soggetti fragili", dice il commissario straordinario di Ares-Ats Massimo Temussi. "Altri cinquantamila vaccinati in Sardegna entro la fine di marzo ma senza considerare gli hub che presto saranno allestiti e daranno una grande spinta alla campagna", è invece, la previsione dell'assessore Nieddu sul numero di sardi che saranno immunizzati nel mese in corso. Cinquantamila, precisa l'esponente della Giunta Solinas, che saranno individuati tra soggetti che rientrano nella prima fase (operatori socio-sanitari e soprattutto over 80) e nella fase 3 (personale scolastico, forze di polizia, penitenziari, luoghi di comunità e altri servizi essenziali). Dall'ultimo aggiornamento del report nazionale sui vaccini, emerge che la Sardegna è sempre ultima in Italia per somministrazione rispetto alle dosi consegnate, con il 63%, cioè 115.221 inoculazioni su 182.930 arrivate nell'Isola (126.930 dosi Pfizer/BioNTech, 11.900 Moderna e 44.100 dosi AstraZeneca). (ANSA).