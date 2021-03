Temussi (Ats), bene prova generale test arrivi

"Sono molto soddisfatto perchè tutto sta funzionando come nei programmi: oggi è stata la prova generale per i test sugli arrivi in Sardegna ed è andata bene".

Lo dice all'ANSA il commissario straordinario dell'Ares-Ats (azienda unica sanitaria dell'Isola), Massimo Tenussi, che oggi ha visionato in prima persona l'andamento dei controlli nei porti e negli aeroporti sardi per salvaguardare la fascia bianca. "L'organizzazione che abbiamo approntato in sole 36 ore in cinque porti e tre aeroporti sta funzionando e sono molto soddisfatto - aggiunge - ci sono piccoli ritocchi da fare ma non ci sono stati grossi problemi. Abbiamo avuto qualche criticità nel porto di Olbia dove erano attese circa 300 persone e ne sono arrivate contemporanemente circa 700 suddivise in due traghetti - osserva - ma siamo riusciti comunque a gestire l'afflusso e c'è stato solo qualche ritardo".

Temussi poi ringrazia gli operatori sanitari che si sono messi a disposizione per i controlli voluti dal governatore Christian Solinas e avviati oggi: "ancora una volta hanno dato grande dmostrazione di solidarietà e ci hanno messo la faccia. anche grazie a loro la macchina dei test e dei controlli sta funzionando".