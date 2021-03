Enel: nuovo centro E distribuzione a Seui per 2.600 utenti

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione, ha attivato a Seui, in provincia di Nuoro, un nuovo Centro Satellite. Obiettivo: localizzare gli eventuali guasti con interventi da remoto. Il servizio riguarda 2.600 utenze della Barbagia di Seùlo, a ridosso della foresta di Montarbu. In caso di guasto i tecnici potranno quindi isolare i tratti di linea coinvolti eseguendo manovre a distanza. In questo modo sarà possibile, in breve tempo, rialimentare la maggior parte della clientela senza dover effettuare l'intervento sul posto. Dietro c'è un investimento complessivo di circa 150.000 euro.

"Il nuovo Centro Satellite di Seui - dichiara Enrico Bottone, responsabile Area Territoriale Nord-Ovest di E-Distribuzione - si inserisce nell'ampio programma che la nostra società porta avanti su tutto il territorio della Sardegna per il miglioramento della qualità del servizio, attraverso una rete all'avanguardia, dotata di tecnologie evolute che garantisce affidabilità della fornitura di energia e performances elevate".