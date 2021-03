Calcio:Cagliari,un punto che fa morale,ora Juventus e Spezia

Nainggolan stanco, ma in trincea a combattere sino all'ultimo secondo. E alla terza di fila del Ninja sempre in campo, ecco il premio: primo gol stagionale del belga e Cagliari che raddrizza una partita che si era messa all'inizio molto bene. Ma che stava invece finendo molto male. Con Di Francesco Nainggolan - evidentemente non ancora in condizione - usciva spesso dal terreno di gioco prima della fine: sei volte su otto. Semplici sembra invece pensarla diversamente: Ninja in campo sempre perché uno come lui serve sempre, anche per scuotere i compagni. E poi perché ha sempre in canna la giocata del campione. Come ieri. Risultato? Cagliari a più due dalla terzultima, il Torino (ma i granata hanno due partite in meno). E soprattutto a meno quattro da Spezia, Benevento e Fiorentina, tutte squadre che il Cagliari deve affrontare in gare che saranno dei veri e propri spareggi per non retrocedere.

Piccolo passo avanti in classifica, ma importante per tenere alto il morale: dopo la gara di domenica con la Juventus, il Cagliari si giocherà una buona fetta di serie A in casa dello Spezia il 20 marzo. Semplici fiducioso: "Quando sono arrivato - ha detto a fine gara - il Cagliari aveva 15 punti, ma era una situazione strana, a leggere i nomi della rosa. E' evidente che la squadra avesse problemi, che i giocatori per motivi che non conosco non riuscivano ad esprimere le loro qualità. Non siamo ancora guariti, ci sarà da lottare, ma ho accettato questa sfida convinto di poterla vincere e confidando sulle qualità tecniche e fisiche dei giocatori. Ci siamo dovuti rimettere in gioco tutti, i ragazzi hanno dato grande disponibilità, sono sicuro che riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo". Contro la Juventus non ci saranno gli squalificati Pavoletti e Lykogiannis.