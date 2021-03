Ipotesi Cagliari per una sfida della Nazionale prima degli Europei. "È un'idea, ci stiamo lavorando", ha detto Gabriele Gravina, presidente nazionale della Figc in visita a Cagliari. "Ci auguriamo che si possa realizzare. D'alta parte- ricorda - per il 2020 era prevista una gara a Cagliari".