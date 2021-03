Zampata Nainggolan al 96', è 2-2 tra Samp e Cagliari

Pareggio all'ultimo respiro tra Sampdoria e Cagliari al termine di una gara che si infiamma nel secondo tempo. Al vantaggio di Joao Pedro per gli ospiti nella prima frazione infatti la squadra di Ranieri risponde solo nella ripresa ma con Bereszynski e Gabbiadini ribalta la partita sino all'ultimo tiro di Nainggolan che si insacca alle spalle di Audero prima che Giacomelli decreti la fine della gara. Il punto serve alla Sampdoria per rimanere tranquilla a metà classifica mentre non aiuta il Cagliari a uscire dalla palude della zona retrocessione.

E proprio la squadra di Semplici a partire subito aggressiva.

Al 5' Joao Pedro pericoloso con Audero che salva ma Giacomelli ferma tutto per fuorigioco. Situazione simile quattro minuti dopo ancora duello Joao Pedro-Audero e ancora fuorigioco dell'attaccante. Al terzo tentativo, undicesimo, ecco il vantaggio degli ospiti. Pavoletti prolunga di testa un fallo laterale per Joao Pedro la cui prima conclusione viene respinta da Audero, sulla ribattuta però difesa blucerchiata immobile e il brasiliano, al 13/o centro in campionato, può ribadire in gol. La Samp potrebbe pareggiare poco dopo quando Giacomelli indica il dischetto per un intervento di Rugani su Balde, servito in area da Quagliarella. Ma il Var richiama l'arbitro che annulla per fuorigioco del capitano sampdoriano al momento del tocco verso il compagno. Passata la fiammata iniziale le due squadre lottano soprattutto in mediana chiudendo tutti gli spazi. Con la Sampdoria che per due volte, con Candreva e Jankto, cerca la porta senza però inquadrarla.

Al rientro dagli spogliatoi Ranieri ridisegna i suoi inserendo Ramirez e passando al 3-4-1-2. La mossa si rivela azzeccata anche se prima Bereszynski salva su Joao Pedro che aveva concluso a rete da buona posizione. I blucerchiati maggior ritmo e con un baricentro più alto si rendono più aggressivi. Ci prova Ramirez, Cragno blocca, poi Ranieri inserisce anche Gabbiadini ma Nainggolan da fuori impegna Audero. Il Cagliari fatica però a controllare il vantaggio e al 33' la Samp pareggia. Lancio di Ramirez che pesca sul secondo palo Bereszynski, l'esterno controlla e poi lascia partire un diagonale imprendibile per Cragno. Caricata dal gol la Sampdoria un minuto dopo ribalta il risultato. Ripartenza impostata da Ferrari per Quagliarella che apre a Gabbiadini, l'attaccante entra in area da sinistra e lascia partire una conclusione potente su cui Cragno non può nulla.

L'uno-due tramortisce il Cagliari che in pieno recupero pesca però il jolly grazie a Nainggolan che su appoggio di Pavoletti, forse con un braccio come protestano i giocatori di casa, lascia partire un rasoterra che si infila nell'angolino alla destra di Audero per il pareggio finale. Dopo il silent check con il Var infatti Giacomelli manda tutti negli spogliatoi con i giocatori del Cagliari che festeggiano come avessero vinto.