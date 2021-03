Primo sabato zona bianca, maxi-rissa nel centro di Nuoro

Primo sabato in zona bianca in Sardagna e davanti a un bar del centro storico a Nuoro scoppia il far west con maxi assembramento e lanci di sedie e di bottiglie. Coinvolti una ventina di giovani senza mascherine che si accapigliano durante la rissa all'esterno del locale, nel quartiere di Seuna: il tutto ripreso dai cellulari dei giovani presenti, i cui video ora spopolano sui social. Sul posto sono arrivati con gli agenti delle volanti della Questura di Nuoro e i Carabinieri, ma i ragazzi si erano già volatilizzati. Le forze dell'ordine hanno già acquisito i filmati e cercano di risalire agli autori.