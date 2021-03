Vaccini:Oristano, contatto diretto per chiamate degli over80

Con l'avvio della campagna di vaccinazione anti-Covid-19 per gli over80 in provincia di Oristano da martedì 9 marzo, la Assl spiega che "in questa fase, i cittadini saranno convocati attraverso chiamata telefonica o contatto diretto, per sottoporsi al vaccino nella data e nell'ora indicate, secondo il calendario concordato fra la Assl di Oristano e il proprio Comune di residenza".

"Per aderire alle giornate vaccinali organizzate nel proprio Comune, gli interessati non dovranno telefonare alla Assl di Oristano né al Comune di residenza e non dovranno registrarsi sul Portale di adesione alla campagna di vaccinazione anti-Covid-19 della Regione Sardegna - spiega la direzione sanitaria - Qualora avessero già ricevuto l'sms di invito dal Cup regionale e si fossero già registrati sul Portale di adesione alla campagna di vaccinazione anti-Covid-19 della Regione Sardegna al momento della chiamata da parte del Comune, non si creerà alcuna sovrapposizione o duplicazione della prenotazione: se nel frattempo i cittadini si fossero già vaccinati in occasione delle giornate vaccinali organizzate nel proprio centro di residenza, gli operatori del Cup provvederanno a eliminarli dagli elenchi e a non prenotarli una seconda volta".

Intanto la direttrice del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Maria Valentina Marras invita tutti i sindaci dei Comuni della provincia a inviare l'elenco dei nominativi dei cittadini Over 80 (ossia nati fino al 1941), residenti nel proprio Comune, all'indirizzo e-mail: igienepubblica.oristano@atssardegna.it I sindaci saranno successivamente contattati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Assl di Oristano per concordare tempi e modalità della campagna di vaccinazione e si procederà progressivamente sul tutto il territorio provinciale, secondo la disponibilità dei vaccini e le esigenze organizzative della campagna.