Rifiuti: prosegue campagna Comune Cagliari contro incivili

Con lo slogan "Basta abbandoni - Combatti con noi gli incivili" e la pubblicazione di un terzo filmato, il Comune di Cagliari risponde a chi incivilmente lascia rifiuti per strada. Attivo anche l'indirizzo email segnalachiabbandona@comune.cagliari.it , al quale chiunque può inviare segnalazioni di comportamenti vietati che verranno sanzionati.

"L'abbandono dei rifiuti è una forma di maleducazione che danneggia l'ambiente, causa disagi in termini di salute e decoro urbano. Ma anche incremento della spesa pubblica, considerati gli alti costi degli interventi di pulizia straordinaria", spiega l'amministrazione guidata dal sindaco Paolo Truzzu.

Per contrastare il fenomeno sono principalmente due gli strumenti adottati: l'uso della tecnologia attraverso l'installazione di telecamere in luoghi strategici della città, nonché un'apposita sezione della Polizia Locale per intensificare le attività di controllo insieme al Servizio igiene del suolo.

A Cagliari l'attuale sistema prevede anche la raccolta domiciliare gratuita degli ingombranti (arredi, reti, frigoriferi, etc.), telefonando al numero verde 800533122 del centro informazioni di via Ciusa 133, da lunedì a sabato dalle 8 alle 20 (email info@cagliariportaaporta.it. In caso di persone diversamente abili, o di età maggiore di 65 anni che non abbiano all'interno del nucleo familiare persone con età inferiore, potrà essere richiesto il prelievo del rifiuto ingombrante all'interno della proprietà privata, al piano in cui sono presenti i materiali da rimuovere. Inoltre, sono disponibili le Isole ecologiche mobili di via Pisano e via Puglia, l'Ecocentro Sant'Elia e il nuovo Centro di riuso di via Contivecchi 8 (mercoledì, sabato e domenica dalle 10 alle 18).

Ogni ulteriore informazione per conferire correttamente i rifiuti può essere reperita sul sito internet https://cagliariportaaporta.it/.