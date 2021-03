Furgone contro un'auto, morto un 41enne nell'Oristanese

Scontro mortale durante la notte a San Vero Milis, nell'Oristanese, un commerciante, Stefano Ortu, 41 anni, di Torre del Pozzo nel Comune di Cuglieri ha perso la vita, illesa la persona che viaggiava con lui. L'incidente, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto effettuata dai carabinieri, intervenuti sul posto, è avvenuto lungo la strada provinciale 15. Il furgone Iveco Daily condotto dalla vittima e con a bordo l'altra persona stava percorrendo la provinciale quando arrivato all'altezza del chilometro 14, per cause non ancora accertate, è andato a schiantarsi contro una Skoda. L'impatto è stato violentissimo.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri di Milis e della Stazione di Seneghe, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. I medici hanno tentato lungo di rianimare il 41enne, ma non c'è stato nulla da fare. Lievemente ferito il conducente della Skoda, rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo dell'auto.