Covid: sindaco Truzzu ai cagliaritani, fate il test gratuito

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, attraverso un video, invita tutti cittadini, residenti o domiciliati a Cagliari, a recarsi sabato 6 e domenica 7 marzo in una delle postazioni allestite in città, presso 16 scuole e alla Fiera Campionaria, per effettuare gratuitamente il tampone naso-faringeo per la rilevazione del Coronavirus."Un gesto per regalare maggior sicurezza alla nostra città e fare si che possiamo continuare a mantenere la zona bianca", afferma Truzzu.

E' necessario portare con sé la tessera sanitaria e la carta di identità, e lasciare all'accettazione il proprio numero di cellulare per consentire l'invio della password necessaria per ottenere il referto. Il Comune invita a rispettare la suddivisione per lettere in modo che il lavoro proceda meglio.

"Nella giornata di domenica - sottolinea il sindaco - inizieranno ad essere somministrate anche le prime mille dosi di vaccino agli ultra ottantenni convocati dall'ATS alla Fiera". Il videomessaggio è pubblicato nel portale istituzionale del Comune di Cagliari.