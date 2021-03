Covid: screening di massa Sardegna da domani a Cagliari

Prende il via a Cagliari il quarto appuntamento con la campagna di screening "Sardi e sicuri", progetto per il contrasto della diffusione del virus SarsCov2, realizzato dalla Regione Sardegna e condotto da Ares-Ats. I test si concentreranno in due giornate, il 6 e il 7 marzo, mediante l'impiego immediato dei tamponi antigenici di nuova generazione, a immunofluorescenza e alta sensibilità alla rilevazione del virus. Sono circa 150mila i test eseguiti in 103 Comuni nelle prime tre tappe dello screening sulle aree dell'Ogliastra, Nuoro e Medio Campidano.

A Cagliari le sedi individuate per l'esecuzione dei test, dislocate in tutti i quartieri, sono 17, di cui tre nella municipalità di Pirri. Circa 600 gli uomini e le donne in campo, tra medici, infermieri, tecnici informatici e volontari. I cittadini d'età superiore ai dieci anni possono partecipare allo screening liberamente e gratuitamente presentandosi nei punti designati muniti di tessera sanitaria e indicando un numero di cellulare a cui saranno inviate le indicazioni e le credenziali per il ritiro del referto online.

"Il progetto Sardi e sicuri - dichiara il presidente della Regione Christian Solinas - rappresenta un'opportunità per l'Isola. La Sardegna ha raggiunto un risultato straordinario, grazie all'impegno dei cittadini e di tutte le persone che nel corso dell'emergenza hanno combattuto in prima linea contro il virus. Dobbiamo mantenere la classificazione di zona bianca e per questa ragione servirà ancora la massima responsabilità da parte di tutti. L'individuazione dei casi di positività attraverso il tampone ci consente di interrompere le catene di contagio e frenare la diffusione del Covid".

"Test e vaccini - prosegue Solinas - sono la nostra arma vincente per sconfiggere il virus sul nostro territorio. La due giorni di screening a Cagliari, così come già accaduto nel Medio Campidano, sarà un'importante occasione anche sul fronte delle immunizzazioni". Nella giornata di domenica, nel padiglione D della Fiera di Cagliari è in programma anche la somministrazione delle dosi di vaccino a un migliaio di ultraottantenni.