Vaccini:punti somministrazione "volanti" per over80 Oristano

(ANSA) - ORISTANO, 04 MAR - Prenderanno il via martedì 9 marzo in provincia di Oristano le vaccinazioni anti-Covid dei cittadini con 80 o più anni d'età. I Comuni inizialmente coinvolti saranno quelli di Oristano, Bauladu, Milis, San Vero Milis, Tramatza e Zeddiani. Si procederà successivamente, secondo la disponibilità dei vaccini, con i comuni che fanno riferimento ai diversi ambiti vaccinali della provincia. Il calendario è stato fissato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, in collaborazione con le amministrazioni comunali.

In ciascuno dei Comuni indicati sarà allestito un Punto di vaccinazione mobile, nei locali opportunamente attrezzati messi a disposizione dalle amministrazioni comunali, in cui gli operatori sanitari della Assl di Oristano, attraverso le cosiddette squadre "volanti", provvederanno a inoculare i vaccini.

In questa fase, i cittadini che rientrano nel target degli over 80 saranno convocati dal personale del Comune di residenza nel giorno, nella sede e nell'orario indicato: sarà necessario portare con sé il modulo di consenso informato, debitamente compilato, che sarà reso disponibile sia presso i Comuni interessati sia sul sito internet https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.asloristano.it& e=c9024bf9&h=d6a19294&f=n&p=y . Per la loro compilazione, nel caso fosse necessario, i cittadini potranno chiedere la collaborazione degli assistenti sociali del Comune oppure, per informazioni, chiedere la consulenza del proprio medico di famiglia. Le persone che non potessero raggiungere i punti di vaccinazione per comprovati motivi di salute (come i pazienti allettati) saranno vaccinate a domicilio dagli stessi operatori del Servizio di Igiene e sanità pubblica.

Nel Comune di Oristano, la vaccinazione degli ultraottantenni avrà inizio il 9 marzo e proseguirà fino ad esaurimento dei cittadini che rientrano nel target. In ciascuno degli altri centri indicati, invece, l'operazione sarà concentrata, di regola, in una o due giornate, secondo la quantità di persone che dovranno essere immunizzate. (ANSA).