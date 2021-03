Basket: la Dinamo sabato a Varese senza Bendzius

La Dinamo Banco di Sardegna pronta per la trasferta di sabato a Varese, ma deve rinunciare a Eimantas Bendzius. L'ala lituana è alle prese con un infortunio a un ginocchio rimediato dopo la partita con Venezia della scorsa settimana e, dopo aver saltato la sfida di Champions con Saragozza, sarà costretto a restare ancora lontano dal parquet.

"Sono focalizzato sul problema che ha colpito la squadra, più specificatamente Eimantas Bendzius. E sono concentrato sulla risoluzione di questo problema", ha spiegato il coach Gianmarco Pozzecco presentato la gara di sabato.

"Benji è un potenziale Mvp di questo campionato, in più è da luglio che lavoriamo con un assetto di un certo tipo, è normale e logico che Bendzius rappresenti un tassello importante di questa squadra, essendo l'unica pedina nel reparto lunghi con determinate caratteristiche, difficile da sostituire o addirittura insostituibile perché sono pochi i giocatori che possono aprire il campo come lui".

Oltre all'assenza di Bendzius i biancoblu devono registrare l'assetto generale della squadra: "dobbiamo continuare a lavorare sul recupero fisico e sull'inserimento di Ethan Happ, ma chiaramente dover lavorare su due giocatori che ricoprono lo stesso ruolo diventa complicato, anche perché il mio modo di allenare è molto semplice e si basa sul gruppo. spero che la squadra abbia il tempo necessario per trovare un altro sistema di gioco e Benji rientri più velocemente possibile", ha concluso Pozzecco.