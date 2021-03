Vaccini agli over 80, 1600 sms inviati e 450 prenotazioni

Nel primo giorno di operatività del piano per gli over 80 sono stati 1.600 gli sms inviati dall'Ats ai nati fino al 1937 per l'adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid-19. Di questi, 450 hanno già prenotato la somministrazione attraverso la piattaforma Sardegna Salute. Lo apprende l'ANSA dall'assessore della Sanità Mario Nieddu. Il messaggio contiene un link per l'adesione. Successivamente gli interessati saranno contattati dall'Ats per la comunicazione della data, dell'ora, del luogo in cui sarà somministrato il vaccino. Dal 15 marzo gli stessi sms saranno trasmessi agli over 80 nati dal 1941. In Sardegna gli ultraottantenni sono 115mila. Si prevede di immunizzarne 87mila circa entro marzo e 23mila entro aprile.