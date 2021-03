Sanità: sit-in pensionati davanti Ats per consegna medicine

Presidio dei pensionati questa mattina davanti alla sede regionale dell'Ats, a Cagliari. Bandiere e striscioni per protestare contro le nuove modalità di erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata. "Abbiamo segnalato il problema in diverse occasioni - spiega Enrico Rubiu, Usb - ma nessuno ci ha dato risposte. Non accettiamo più questa situazione". In particolare i pensionati contestano la riduzione, legata all'emergenza Covid, degli orari per la consegna dei medicinali a Quartu. "Non si muore solo di coronavirus- spiega Rubiu- prima il servizio era a disposizione tre volte alla settimana, ora due mezze giornate a settimana. È chiaro che in questo modo finiscono per crearsi pericolosi assembramenti. Non c'è nemmeno una pensilina per potersi riparare dalle intemperie". Uno spiraglio: la prossima settimana, giovedì 11 marzo, è in programma un incontro con i vertici dell'Ats. E i pensionati saranno di nuovo in via Piero della Francesca.