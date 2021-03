Libri: "I delitti della salina" di Abate in versione cosplay

(ANSA) - CAGLIARI, 03 MAR - Le atmosfere di Cagliari e della Sardegna agli inizi del Novecento, evocate ne "I delitti della salina" di Francesco Abate (Einaudi), rivivono nel cosplay contest lanciato dal Club di Jane Austen Sardegna. Un ideale viaggio tra le righe del nuovo romanzo del giornalista e scrittore, incentrato sulla figura di Clara Simon, ardimentosa pioniera del giornalismo investigativo, alle prese con una vicenda tragica e inquietante. Un'occasione per scatenare la fantasia e cimentarsi in una sfida: dar vita ai personaggi del libro, dalle eleganti dame della buona borghesia e dell'aristocrazia ai prosperi gentiluomini del mondo del commercio e degli affari, dalle sigaraie della Manifattura Tabacchi a "is piccioccus de crobi".

L'iniziativa nasce con l'intento di valorizzare la letteratura contemporanea nonché il contesto storico, il fermento culturale e i costumi del capoluogo dell'Isola descritti nel romanzo in una sapiente mescolanza tra realtà e finzione, storie familiari e fatti di cronaca. "Da sempre il Club - spiega la direttrice artistica Giuditta Sireus - diversifica i canali per raccontare la letteratura. Siamo rimaste piacevolmente colpite dalla varietà dei personaggi presenti nel romanzo 'I delitti della salina', e abbiamo individuato nel cosplay un mezzo per farli rivivere nella società odierna".

Aperto a singoli e a gruppi di tutto il territorio nazionale, il contest inizia a marzo per concludersi il prossimo 18 luglio con la proclamazione e premiazione dei vincitori: le foto dovranno essere inviate entro il 31 maggio all'indirizzo segreteria@janeaustensardegna.com. In giuria, oltre alla presidente Gabriela Podda, già a capo del Club di Jane Austen Sardegna, la cantautrice Claudia Aru, lo stilista Luciano Bonino, l'attore Massimiliano Medda, l'antropologa Susanna Paulis e la fotografa Daniela Zedda. Un gioco di società divertente e appassionante, per un insolito invito alla lettura per amanti dei gialli ma non solo. (ANSA).