Covid: Artistico Cagliari resta chiuso sino a lunedì 8

(ANSA) - CAGLIARI, 03 MAR - Resterà chiuso sino a lunedì 8 marzo il Liceo Artistico "Foiso Fois" di Cagliari.

È stata, infatti, prorogata l'ordinanza del 2 marzo scorso firmata dal sindaco del capoluogo Paolo Truzzu, che disponeva l'interruzione delle attività didattiche in presenza delle classi e dei rispettivi docenti, dopo alcuni casi di positività al Covid19.

"Tale provvedimento - fanno sapere dall'amministrazione comunale - assunto temporaneamente e in via precauzionale, si è reso necessario per consentire la sanificazione dei locali in attesa delle nuove indagini epidemiologiche che verranno effettuate da ATS Sardegna". (ANSA).