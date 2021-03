Basket: Dinamo, subito in salita playoff in Champions

Bombardata dalle triple di Saragozza la Dinamo Banco di Sardegna stecca la prima dei playoff di Champions League.

La sconfitta subita ieri sera in casa per 83-95 ha tante attenuanti, prime fra tutte l'assenza dell'ala lituana Eimantas Bendzius, fermo per una contusione a un ginocchio, che ha fatto mancare ai biancoblu il solito apporto di punti ed esperienza, e il malessere fisico accusato da Kruslin prima della gara, che lo ha di fatto escluso dai giochi. E poi c'è stata la serata di grazia della squadra spagnola, capace di infilare 17 triple con una percentuale di oltre il 53% da oltre l'arco.

Ma sono tanti i meriti degli ospiti, e il primo a riconoscerli è proprio il coach dei sassaresi, Gianmarco Pozzecco: "Complimenti a Saragozza che ha meritato di vincere giocando un'ottima partita, hanno tirato bene e dimostrato la loro forza anche sotto canestro. Noi abbiamo fatto il massimo, sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, hanno provato a vincerla fino alla fine mettendo veramente tutto in campo, ma ci sono volte in cui bisogna semplicemente applaudire l'avversario, come questa sera", commenta a fine gara.

Impossibile non sottolineare l'assenza di Bendzius: "Non mi piace piangere per le assenze, la nostra è una squadra che gioca un po' a memoria, gioca una specifica tipologia di pallacanestro, quando ti manca un giocatore come Bendzius diventa difficile. In più aggiungo che abbiamo rinunciato a Kruslin, prima della partita aveva problemi allo stomaco e tra primo e secondo tempo il dottore mi ha sconsigliato di farlo giocare, lui è stato encomiabile nella prima parte di gara nonostante la palese difficoltà fisica".

Ora la Dinamo volta subito pagina e punta i fari sulla doppia trasferta: sabato a Varese per la Lega A e martedì di nuovo in Champions, in una lunga trasferta in Repubblica ceca, a Nymburk.