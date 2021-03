Nasconde 50 kg di marijuana al pascolo e in azienda, arrestato

(ANSA) - ORISTANO, 02 MAR - Aveva infilato la marijuana in alcuni contenitori di plastica che aveva nascosto sia nella sua azienda che nei campi adibiti a pascolo. Uno stratagemma che non è servito a evitare di essere scoperto. I carabinieri della Sezione operativa del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Oristano, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Solarussa e con il supporto di due unità cinofile dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna di Abbasanta hanno arrestato un allevatore 43enne di Solarussa. Sequestrati oltre 50 chili di marijuana. Il blitz è scattato ieri mattina, nell'ambiato di una serie di ispezioni all'interno degli ovili situati nella zona di "Tanca sa cresia" nel territorio di Solarussa. I terreni e l'azienda dell'allevatore sono stati perquisiti palmo a palmo e sono stati trovati i contenitori pieni di marijuana e due piante ancora in fase di essiccazione.

Il 43enne adesso si trova nel carcere di Massama. (ANSA).