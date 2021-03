Triathlon, polo e rally, Arzachena punta sui grandi eventi

Arzachena riparte dai grandi eventi sportivi internazionali. Prende forma il calendario degli appuntamenti che accenderanno già in primavera i riflettori sul territorio che comprende anche la Costa Smeralda. È già ufficiale che il 29 e 30 maggio Arzachena ospiterà la seconda edizione della "Triathlon World Cup", cui sarà abbinata la prima edizione della "Triathlon Costa Smeralda". Ma grazie alla partnership ufficializzata con la Federazione Italiana Sport Equestri e la Pmp, Arzachena ospiterà dal 21 al 25 luglio l'Italia Polo Challenge. Addirittura, l'accordo prevede che la prestigiosa manifestazione, che di recente è andata in scena a Cortina e a Roma, si svolga in Costa Smeralda sino al 2023.

"Triathlon e Polo veicolano l'immagine di Arzachena verso un target di amanti dello sport all'aperto, con ottima capacità di spesa e uno stile di vita attento all'ambiente", spiega Valentina Geromino, assessora comunale dello Sport, Spettacolo e Cultura. "La prima edizione della Triathlon World Cup ha fatto il pieno di successi tra atleti, accompagnatori e staff - prosegue - col secondo appuntamento pensiamo di raddoppiare le presenze dello scorso anno". Quanto alla scommessa sul polo, "abbiamo investito su un accordo triennale come strategia a lungo termine - rileva l'assessora - per inserirci in un circuito sportivo esclusivo, che porterà benefici a tutti gli operatori del territorio e le associazioni sportive locali".

Ma l'amministrazione comunale gongola anche perché Arzachena è stata inserita nella 18/o edizione del Rally Italia Sardegna, la tappa italiana del World Rally Championship della Fia, seconda manifestazione motoristica per importanza e seguito a livello mondiale dopo la Formula Uno. "Torniamo protagonisti dopo dieci anni con lo storico percorso Arzachena-Braniatogghju - conclude Valentina Geromino - sin dalla nascita della manifestazione, Arzachena ha offerto agli amanti del rally uno scenario suggestivo, contribuendo alla sua notorietà".