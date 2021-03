Tirrenia: tratte Sardegna e Termoli-Tremiti sino al 9 marzo

Una settimana di respiro per i collegamenti marittimi tra la Sardegna e la Penisola. In assenza di comunicazioni da parte del ministero dei traporti sulla scadenza della proroga per la continuità territoriale il 28 febbraio Tirrenia ha deciso di effettuare sino a martedì 9 marzo le totte in convenzione ormai scaduta: rotte Civitavecchia-Cagliari, Cagliari-Palermo, Cagliari-Napoli, Genova-Olbia e Termoli-Tremiti. Per quest'ultima tratta c'è una novità in più: il sindaco delle Isole Tremiti, Antonio Fentini, ha avuto rassicurazioni dai funzionari del Ministero sul prosieguo del collegamento "fino a quando non ci sarà la gara di appalto prevista per il 21 aprile".

"I sardi e la Sardegna non devono rimanere isolati: il Governo deve intervenire affinché la proroga della continuità marittima venga estesa immediatamente in attesa dell'aggiudicazione del nuovo bando - tuona l'assessore regionale dei Trasporti della Sradgna, Giorgio todde - Abbiamo detto e ribadito al Ministero, purtroppo inascoltati, che i tempi tecnici per bandire e aggiudicare il nuovo bando entro il 28 febbraio non erano compatibili con la procedura messa in atto, rendendo necessario un decreto di proroga fino alla aggiudicazione del bando ma nulla è stato fatto. Ora bisogna rimediare subito con un provvedimento che metta in sicurezza i collegamenti con l'Isola".

"La Regione ha profuso un grande impegno nell'incalzare ministro e Ministero con solleciti e proposte. essendo la materia di esclusiva competenza del Ministero. ma purtroppo siamo rimasti inascoltati - sottolinea l'assessore. Rileviamo, tra l'altro, che sono stati predisposti due bandi di gara sulle tratte Olbia - Civitavecchia e Civitavecchia - Arbatax - Cagliari senza il parere della Regione Sardegna e quindi in assenza dell'intesa come previsto. E questo fatto grave potrebbe determinare una impugnazione da parte nostra".