Salvini: momento grave, ecco perchè siamo al Governo

(ANSA) - CAGLIARI, 01 MAR - "Essere al Governo ci dà più forza e questo è uno dei motivi della scelta della Lega di stare in maggioranza". Lo ha dichiarato Matteo Salvini, a Cagliari per l'udienza di un processo nei confronti di un attivista per un post su Fb e che lo vede parte lesa. "In un momento così grave - ha spiegato - è meglio essere laddove si decide". (ANSA).