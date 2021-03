Non si ferma all'alt e semina panico nelle strade,denunciato

(ANSA) - CAGLIARI, 01 MAR - Non si è fermato al posto di blocco della polizia municipale ed è fuggito percorrendo a folle velocità le strade di Cagliari, Quartu Sant'Elena, Selargius e Monserrato, fermandosi solo davanti alla sua abitazione a Soleminis, dove è stato raggiunto dagli agenti. Un 27enne è stato denunciato dai vigili urbani di Cagliari per resistenza a pubblico ufficiale e gli è stata ritirata anche la patente.

L'episodio risale a sabato sera quando la Municipale era stata chiamata a Monte Urpinu per fermare un via vai di auto che scorazzavano a grande velocità.

Per questa ragione gli agenti avevano organizzato una serie di posti blocco multando diversi automobilisti per eccesso di velocità e motociclisti permancato utilizzo del casco. la polizia municipale aveva organizzato i posti di blocco nel corso dei quali erano stati multati automobilisti e motociclisti per eccesso di velocità e mancato utilizzo del casco.

Soddisfatto per l'esito operazione Carlo Tack, assessore comunale alle Politiche per la Sicurezza. "Ringrazio gli agenti della Polizia Municipale per aver posto fine alla situazione insostenibile per gli abitanti di Monte Urpinu - sottolinea - Il nostro impegno giorno dopo giorno è quello di garantire il rispetto delle norme del convivere civile e maggior sicurezza per ogni cittadino". (ANSA).