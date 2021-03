Covid:chef Nuoro "finalmente zona bianca, perso 70% incassi"

(ANSA) - NUORO, 01 MAR - E' tutto pronto per la riapertura serale nell'antica trattoria "Il Rifugio" a due passi dalla cattedrale Santa Maria della Neve nel centro storico di Nuoro, dopo l'istituzione della zona bianca in Sardegna. Il proprietario e chef Silverio Nanu e il figlio Francesco, preparano la loro sala e i piatti che da 34 anni hanno portato il locale tra i più conosciuti nel capoluogo barbaricino.

"Finalmente, attendevamo questo giorno con impazienza - ha detto all'ANSA Silverio Nanu - Dalle 19.45 spalancheremo le porte ai clienti che vorranno tornare a vivere le loro serate davanti ai piatti che amano, concedendosi una serata fuori dalla cucina domestica. Noi ci stiamo preparando al meglio dal punto di vista della sicurezza sanitaria, rispettando tutti i protocolli, come abbiamo già fatto l'estate scorsa. La zona bianca è una conquista ma non è scontato che duri per sempre - osserva - tenercela dipende da noi. Nei nostri locali non possiamo mettere a repentaglio la salute, controllando se possibile anche all'esterno per dissuadere gli assembramenti".

Lo chef di Desulo (Nuoro) mette a punto la sua strategia per invogliare i clienti: "In tanti hanno paura di uscire e ancor di più di andare in ristorante - sottolinea Nanu - Attraverso il passaparola dei clienti che si trovano bene, faremo capire che nei nostri locali si può stare in sicurezza. Diversamente non renderemo attrattivi i ristoranti e perderemo la possibilità di stare in zona bianca che vorrebbe dire la fine dopo la sofferenza dell'ultimo anno: basti pensare che noi, avendo un locale piccolo abbiamo perso il 70% degli incassi e abbiamo pagato solo tasse".

Poi, ovviamente, per attirare i clienti c'è la proposta culinaria: "Mi ributterò sulla cucina tradizionale facendo di più e meglio: carne di pecora, culurgiones, maccarones, filindeu, salumi sardi, senza disdegnare i piatti di mare: Nuoro è storicamente il capoluogo del pesce per tutta la Barbagia", conclude Nanu. (ANSA).