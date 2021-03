Coldiretti, chiuso 1 locale su 2, in Sardegna aperti 12 mila

Con il cambio della mappa dei colori è chiuso per il servizio al tavolo più di un ristorante su 2 in zona rossa o arancione in Italia, ma sono 12 mila i locali che possono rimanere aperti la sera in Sardegna con il passaggio alla zona bianca. "La possibilità di apertura serale a cena è una vera svolta che - sottolinea la Coldiretti - vale l'80% del fatturato di ristoranti, pizzerie ed agriturismi duramente provati dallo smart working e dall'assenza di turisti oltre che dalla chiusure forzate". In Sardegna il coprifuoco è stato spostato alle 23,30, la ristorazione è aperta fino alle 23 e bar, pub, caffetterie ed assimilabili fino alle 21.

"Una situazione che con il caldo favorisce gli assembramenti nelle piazze, lungo le vie dello shopping, nel lungomare o davanti ai locali della ristorazione dove all'interno sono state adottate importanti misure di sicurezza, quali - conclude la Coldiretti - il distanziamento dei posti a sedere facilmente verificabile, il numero strettamente limitato e controllabile di accessi, la registrazione dei nominativi di ogni singolo cliente ammesso".

Con la riapertura di cinema, teatri e musei secondo Coldiretti sarebbe fondamentale consentire, esclusivamente ai ristoranti che si trovano nelle zone gialle e che dimostrano di rispettare i rigidi requisiti previsti, l'apertura serale fino all'orario di inizio coprifuoco.