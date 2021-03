Basket: una Dinamo in salute si rituffa nella Champions

Neanche il tempo di godersi la vittoria e l'ottima prova di sabato sera contro Venezia, né di decodificare le criptiche dichiarazioni post-partita del coach Gianmarco Pozzecco - dalle quali trapela comunque una certa delusione per l'uscita di scena al primo turno della Final Eight di Coppa Italia e per le conseguenti critiche piovute sui biancoblu - che per la Dinamo è già tempo di rimettersi in cammino anche in Europa.

Il successo con l'Umana Reyer, con tanto di ribaltamento della differenza canestri, da un lato ha permesso al Banco di Sardegna di restare al secondo posto in classifica e dall'altro gli ha consentito di avviare nel migliore dei modi un tour de force che già martedì 2 marzo, alle 20.30, vedrà impegnati Marco Spissu e soci al PalaSerradimigni contro il Casademont Saragozza per il primo turno dei playoff a gironi di Champions League. Inserita nel gruppo L con gli spagnoli, con Nymburk e Bamberg, la Dinamo non si può più nascondere: il successo e la prestazione corale di sabato contro la formazione di De Raffaele hanno confermato che questa Sassari è una realtà solida e che il nuovo assetto trovato grazie all'innesto del lungo Ethan Happ può risultare decisivo, soprattutto in Europa, dove spesso potrebbe essere necessario giocare con due lunghi e non garantire solo qualche pausa a Miro Bilan.

Saragozza è un avversario speciale per Pozzecco, che nel 2005 ci ha giocato per un mese. "È una società alla quale mi sento legato, mi trattarono benissimo e non riuscii a ripagare la loro fiducia portandoli avanti nei playoff", dice il tecnico, per il quale quello spagnolo è "un avversario estremamente forte". Il suo vice Giorgio Gerosa spera "di continuare sulla scia dell'entusiasmo per la partita con Venezia". Secondo Gerosa "Saragozza ha fisicità e atletismo, gioca tanto in uno contro uno e ha appena inserito Jacob Wiley", perciò la Dinamo dovrà "fare una partita di slancio, trovando interpreti diversi nel corso nel match".