Migranti: rissa a centro accoglienza Monastir, un ferito

Nottata di tensione sabato al centro di accoglienza per migranti di Monastir nell'hinterland di Cagliari. È scoppiata una furibonda rissa tra i migranti che erano già ospiti della struttura e gli ultimi arrivati, 41 persone sbarcate nelle coste della Sardegna ieri. Uno degli stranieri è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in ospedale. Quindici migranti sono stati denunciati dalla Polizia.

La rissa, le cui ragioni non sono state ancora chiarite, è scoppiata poco prima delle 2. Una ventina di persone si sono fronteggiate, lanciandosi contro suppellettili, cocci e pezzi di metallo. Sul posto è subito arrivato il funzionario della questura di Cagliari, Silvia Pisano, che ha coordinato l'intervento del Battaglione dei carabinieri e del personale della Polizia di Stato. Nel giro di pochi minuti la situazione è stata riportata alla calma e 15 migranti coinvolti nella rissa sono stati identificati e denunciati. Nei loro confronti la Questura sta valutando altri provvedimenti. Uno degli stranieri, colpito alla testa da un oggetto contundente, è stato trasportato in ambulanza dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Adesso sull'episodio anche la squadra mobile ha avviato le indagini. La sera del 26 febbraio si era già verificata una prima rissa e la polizia aveva denunciato altri due migranti.