Polizia: si insedia nuovo questore di Oristano Giardina

(ANSA) - ORISTANO, 27 FEB - Cambi al Compartimento della Polizia stradale della Sardegna e alla Questura di Oristano.

Giuseppe Giardina lascia, infatti, la guida del Compartimento Polstrada per assumere l'incarico di Questore di Oristano, prendendo il posto di Giusi Stellino che sarà la nuova questora di Ravenna.

Giardina aveva assunto il comando del Compartimento quattordici mesi dopo aver lavorato per quasi due anni a Roma come dirigente superiore al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Sicurezza sulle strade, responsabilità nella guida e serenità nei rapporti con i cittadini sono state le parole chiave con le quali ha guidato il Compartimento Polizia Stradale e l'azione degli agenti, spesso chiamati a svolgere un lavoro duro e in condizioni ambientali proibitive e in un momento difficile come quello legato alla pandemia.

Oggi Giardina ha salutato tutto il personale che ha lavorato con lui in questi quattordici mesi. Ha ringraziato il prefetto di Oristano, la Magistratura e tutte le forze di Polizia del territorio e le altre istituzioni, anche la questora Giusi Stellino che nel suo saluto ha voluto anche ringraziare i cittadini: "Nel mio ruolo ho avuto come obiettivo la necessità di contemperare l'esigenza di sicurezza con il compito primario di garantire l'esercizio dei diritti e delle libertà dei cittadini - ha detto -. Cittadini che hanno reso più semplice il delicato lavoro delle autorità, dimostrando un profondo senso civico, guidati dalla consapevolezza del fatto che è necessario l'impegno di tutti per costruire una provincia sempre più sicura". (ANSA).