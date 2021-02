Laurea italo-polacca per studente sardo di Ingegneria

(ANSA) - CAGLIARI, 27 FEB - Riccardo Ledda è il primo studente ad aver conseguito il doppio titolo di laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio rilasciato dall'Università di Cagliari e di Master in Environmental Engineering rilasciato dalla Technical University of Cracow in Polonia.

Dopo di lui è stato il turno di due studenti polacchi, Łukasz Bartocha e Mateusz Andrzej Frejda.

È il risultato di un accordo internazionale sardo-polacco: gli studenti di Cagliari trascorrono il secondo anno della laurea magistrale a Cracovia, sede polacca dell'ateneo partner e lì svolgono anche il lavoro per la preparazione della tesi. Lo stesso, a parti invertite, fanno gli studenti polacchi, nel rispetto della piena reciprocità.

Al termine del percorso concordato tra le due istituzioni universitarie coinvolte - in un'unica sessione di discussione di tesi, a Cagliari o a Cracovia - gli studenti ottengono il double degree, cioè la laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (Master in Environmental and Land Engineering) di UniCa e il Master Degree in Environmental Engineering di PK. "Lo scorso anno gli studenti coinvolti nella mobilità si sono trovati all'estero in piena pandemia e in lockdown totale, quindi con molte difficoltà non solo per le lezioni, ma soprattutto per svolgere il lavoro di tesi - spiega Alessandra Carucci, Prorettore all'Internazionalizzazione e responsabile di questo percorso di double degree - ma nonostante questo sono arrivati alla conclusione del percorso con successo".

Il prossimo passo sarà ad aprile, quando conseguirà il doppio titolo un altro studente di Cagliari. Nel frattempo altri due studenti di UniCa sono ora a Cracovia per il loro secondo anno.

Si tratta del secondo percorso di doppio titolo attivato dall'Università di Cagliari dopo la laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale con la University of Applied Sciences di Bielefeld, Germania.

In tutto l'ateneo cagliaritano ha attivato otto programmi di double degree e altri due se ne aggiungeranno dal prossimo anno accademico. (ANSA).